Leao risponde a Nico Paz il recupero Milan-Como finisce 1-1

Leao ha segnato il gol del pareggio durante il recupero di Milan-Como, che si è concluso 1-1. La partita è stata interrotta per un infortunio e ripresa più tardi, causando un ritardo di circa 20 minuti. Leao ha approfittato di un errore difensivo ospite al 92°, trovando la rete decisiva. Il Como aveva aperto le marcature con un’azione rapida nel primo tempo. La partita ha visto un grande impegno da entrambe le squadre, con il risultato che può influenzare la corsa europea.

MILANO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Milan e Como, valida per il recupero della 24^ giornata di Serie A. Al gol di Nico Paz nel primo tempo, su clamoroso errore di Maignan, risponde Leao nella ripresa. I rossoneri scivolano a -7 dall'Inter, mentre i lariani agganciano l'Atalanta al sesto posto. Si comincia con Allegri che lancia Jashari dall'inizio a un mese esatto dall'ultima volta, mentre al centro dell'attacco si rivede Leao. Fabregas sceglie Nico Paz e Baturina come uomini più avanzati. Squadre bloccate nei primi 25 minuti, in cui i 22 in campo sembrano ancora alla ricerca delle giuste soluzioni per far male.