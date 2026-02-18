Il Como va in vantaggio con Nico Paz risponde Leao per il Milan

Si gioca alle 20.45 a San Siro, agli ordini dell'arbitro Mariano, il recupero di campionato. Una occasione per i lariani di prendersi la rivincita dopo l'immeritata sconfitta casalinga dello scorso gennaio con i rossoneri di Allegri. Ma il Milano è imbattuto con il Como da 14 partite consecutive. 56' Nel Milan fuori Athekame, dentro Saelemaekers. Fuori anche Ricci per Fofana. 46' Si riparte. Il Milan lancia Gabbia per Pavlovic infortuna alla fine del primo tempo. 33' Maignan regala il pallone a Nico Paz che non ci pensa due volte a mettere in rete! Milan 0 - Como 1 15' Il Meazza si infiamma per un intervento di Carlos su Leao non fischiato.🔗 Leggi su Quicomo.it

Milan-Como di Serie A 0-1: lariani in vantaggio con Nico Paz | LIVE NewsNico Paz ha segnato il gol decisivo che ha portato il Como a vincere 1-0 contro il Milan a San Siro.

Como-Milan, Nico Paz contro Modri?: il ragazzo sfida il suo maestroNella sfida Como-Milan, Nico Paz si prepara a confrontarsi con Modric, suo mentore e modello.

Decidono i rigori, il Como va in semifinale. Eliminato il NapoliI gol di Baturina e Vergara per l'1-1 al novantesimo. Dal dischetto si va a oltranza, decisivo l'errore di Lobotka ... rainews.it

Il Como sbanca il Maradona e va in semifinale di Coppa ItaliaIl Como è riuscito a issarsi fino alle semifinali di Coppa Italia come non succedeva dal 1986. Gli uomini di Fabregas hanno superato in trasferta il Napoli 8-7 ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamen ... rsi.ch

A talento risponde talento! Leao pareggia il gol di Nico Paz! #MilanComo 1-1 x.com

Maignan regala il gol a Nico Paz proprio quando ti serviva una prestazione top per ribaltare la giornata facebook