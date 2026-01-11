Juventus tutte le strade portano a… Firenze

La Juventus monitora con attenzione Dzeko e Gudmundsson, due profili considerati utili per rinforzare l’attacco. Nel frattempo, McKennie è nel mirino della Fiorentina, che valuta un possibile trasferimento. Le trattative di mercato stanno definendo il futuro di alcuni giocatori chiave, con Firenze e Torino impegnate a rafforzare le proprie rose per la stagione in corso.

Dzeko e Gudmundsson nel mirino della Juventus, McKennie interessato dalle attenzioni della Fiorentina. L'asse Torino – Firenze è bollente. Dzeko e Gudmundsson possibili nomi dalla Fiorentina Recentemente la Juve ha individuato in Albert Gudmundsson della Fiorentina il vice Yildiz perfetto. L'attaccante viola sta vivendo una stagione complicata a Firenze, con

Juventus, Comolli avrebbe la disponibilità di massima di Guido Rodriguez - La Juventus avrebbe messo nel mirino Guido Rodriguez come possibile rinforzo per il centrocampo e le conferme arrivano direttamente da Fabrizio Romano. it.blastingnews.com

Siete d'accordo Alfredo Pedullà crede al reintegro di Douglas Luiz alla Juventus con Spalletti Tutte le dichiarazioni complete nel primo commento - facebook.com facebook

Esclusiva — Riccardo Turicchia passa all’Entella a titolo definitivo, con contratto fino al 2027. Tutte le pratiche burocratiche sono state completate. La Juventus manterrà il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Via @NicoSchira x.com

