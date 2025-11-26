Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv la prima di Poeta è vincente

Sport.quotidiano.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belgrado – Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Peppe Poeta sulla panchina dell’Olimpia Milano. Dopo i due successi da “supplente”, questa volta coglie la prima vittoria da capo allenatore vincendo contro il Maccabi Tel Aviv per 88-102.   Le grandi prestazioni sono quelle di Shields e Brooks, capaci di brillare anche insieme, un’arma potenzialmente letale. La partita di Shields è totale (39 di valutazione) con 44 da 2, 37 da 3, 99 ai liberi, ma anche 7 rimbalzi, 7 falli subiti e 6 assist che ne fanno l’MVP della gara. Brooks invece è perfetto da 3 punti con 58. Sotto canestro Milano recupera Nebo e Booker e questo cambia tanto nella gestione delle operazioni sotto canestro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

olimpia milano contro il maccabi tel aviv la prima di poeta 232 vincente

© Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, contro il Maccabi Tel Aviv la prima di Poeta è vincente

Altri contenuti sullo stesso argomento

olimpia milano contro maccabiEurolega, Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano LIVE su Sky Sport Basket - Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a risollevarsi in Europa contro il Maccabi Tel Aviv, al momento fanalino di coda in Eurolega. Secondo sport.sky.it

olimpia milano contro maccabiOlimpia Milano, contro il Maccabi Tel Aviv la prima di Poeta è vincente - Belgrado – Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Peppe Poeta sulla panchina dell’Olimpia Milano. Segnala sport.quotidiano.net

olimpia milano contro maccabiEuroLega, 13ª giornata: Super esordio per Coach Poeta, l’Olimpia Milano domina il Maccabi Tel Aviv a Belgrado - Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano si affrontano nella 13ª giornata di EuroLega. Da basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Olimpia Milano Contro Maccabi