Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv la prima di Poeta è vincente
Belgrado – Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Peppe Poeta sulla panchina dell’Olimpia Milano. Dopo i due successi da “supplente”, questa volta coglie la prima vittoria da capo allenatore vincendo contro il Maccabi Tel Aviv per 88-102. Le grandi prestazioni sono quelle di Shields e Brooks, capaci di brillare anche insieme, un’arma potenzialmente letale. La partita di Shields è totale (39 di valutazione) con 44 da 2, 37 da 3, 99 ai liberi, ma anche 7 rimbalzi, 7 falli subiti e 6 assist che ne fanno l’MVP della gara. Brooks invece è perfetto da 3 punti con 58. Sotto canestro Milano recupera Nebo e Booker e questo cambia tanto nella gestione delle operazioni sotto canestro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
