Poeta | Olimpia Milano giocherà tutte le carte a Dubai per i playoff

Questa sera l’Olimpia Milano scende in campo a Dubai per una partita decisiva contro il Dubai Basketball. I milanesi vogliono vincere per migliorare la loro classifica e avvicinarsi ai playoff di EuroLeague. La squadra di coach Messina si prepara a dare il massimo, consapevole dell’importanza di questa sfida.

Nel quadro della EuroLeague, Olimpia Milano si presenta a una sfida cruciale contro Dubai Basketball, con l’obiettivo di consolidare una progressione positiva e confermare la solidità difensiva. L’incontro mette in luce una squadra milanese determinata a sfruttare il fattore casa, mentre l’avversario si presenta con un roster profondo capace di variare la dinamica della partita. Il weekend dell’NBA All Star 2026 arriva a Los Angeles con una formula rinnovata e orari innovativi, trasmesso in. Una sfida di EuroLeague tra Efes e Virtus Bologna mette in palio ritmo, tattica e reazioni immediate, in un contesto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Peppe Poeta non scende in campo contro Dubai.

Segui la diretta della partita tra Dubai e Olimpia Milano in Eurolega basket 2026.

Olimpia Milano, due assenze con Dubai. Poeta: «Siamo consapevoli dell’importanza della partita»Reduce da tre vittorie di fila in EuroLeague, c'è uno spareggio per la lotta al play-in per l'Olimpia Milano che domani attende il Dubai Basketball. Dopodiché ... pianetabasket.com

Peppe Poeta: «Io fortunato. A Milano situazione difficile, ma molto bella»Peppe Poeta si racconta a Uomini e Canestri, la rubrica di Luca Chiabotti su La Repubblica, parlando di questi primi mesi alla guida dell'Olimpia Milano. Da quanto è diventato ... pianetabasket.com

Olimpia Milano, si punta a blindare Quinn Ellis per il futuro L'Olimpia Milano lavora per estendere il contratto di Quinn Ellis, visto come giocatore chiave per il futuro del club. Leggi su: - facebook.com facebook

3:03 left to play in the third Asvel 50 Olimpia 62 #insieme #Olimpia x.com