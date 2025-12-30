Arrivare in Italia senza conoscere la lingua, districandosi tra obblighi burocratici, uffici, commissariati e carte bollate. Per uno straniero non è semplice, anzi quasi impossibile, evitare errori. E così un imprenditore tedesco di 32 anni, fresco di laurea nel master “Migrazione e Sviluppo”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - "Sportellino", il chatbot gratuito inventato da studenti della Sapienza per aiutare migranti e richiedenti asilo

Leggi anche: Lecco, sindaco di Ballabio minacciato da quattro richiedenti asilo

Leggi anche: Richiedenti asilo messi in pericolo da un pc lasciato aperto in metropolitana: lo scandalo che imbarazza il Regno Unito

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Sportellino”, il chatbot che semplifica la burocrazia per i richiedenti asilo - Un nuovo alleato digitale promette di rivoluzionare la vita di chi fugge da guerre, povertà o persecuzioni. ilsole24ore.com