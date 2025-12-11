Scooter bici e monopattini elettrici | il municipio X punta sull' urban mobility della polizia locale

Il municipio X si concentra sull'“urban mobility” con l'obiettivo di potenziare i mezzi di mobilità sostenibile. Durante l'ultima riunione, il M5s ha proposto l'assegnazione di scooter, bici e monopattini elettrici alla polizia locale del X Gruppo Mare, ricevendo il supporto della maggioranza consiliare. Un passo importante per migliorare la mobilità urbana e la sicurezza sul territorio.

Mezzi di "urban mobility" a disposizione del X Gruppo Mare. È questa la richiesta, portata in aula dal M5s, che ha messo d'accordo anche la maggioranza del consiglio municipale.I cambiamenti previsti sul lungomareNel futuro di Ostia c'è un progetto che è destinato a modificare sensibilmente il.

