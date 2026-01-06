Le Constellation senza controlli di sicurezza dal 2020 Si aggrava la posizione dei proprietari Jessica e Jacques Moretti

Dopo il tragico incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto cinque giorni fa, emergono criticità legate ai controlli di sicurezza. La municipalità ha riscontrato gravi mancanze, aggravando la posizione dei proprietari Jessica e Jacques Moretti. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei clienti e sulla conformità alle norme di sicurezza, suscitando attenzione sulla gestione delle strutture pubbliche e private in Svizzera.

Strage di Capodanno, i dubbi sull'uscita di sicurezza del bar "chiusa a chiave" e i nuovi lavori. Ore decisive per i feriti - Rimpatriati i corpi dei ragazzi italiani che hanno perso la vita, c'è preoccupazione per i ricoverati ... today.it

Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragedia - Montana, avvenuta nella notte di Capodanno 2026 all’interno del locale notturno Le Constellation, ha provocato decine di vittime e oltre ... thesocialpost.it

Strage al Constellation, la lente sui controlli del Comune svizzero. Arrestare i Moretti I pm: «Non ci sono esigenze cautelari» x.com

Al Constellation di Crans-Montana «c'era un'uscita di emergenza ed erano stati fatti dei controlli di sicurezza». Lo ha detto il consigliere di Stato vallesano Stéphane Ganzer, secondo cui «qualcosa non ha funzionato». - facebook.com facebook

