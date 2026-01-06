Le Constellation senza controlli di sicurezza dal 2020 Si aggrava la posizione dei proprietari Jessica e Jacques Moretti
Dopo il tragico incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto cinque giorni fa, emergono criticità legate ai controlli di sicurezza. La municipalità ha riscontrato gravi mancanze, aggravando la posizione dei proprietari Jessica e Jacques Moretti. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei clienti e sulla conformità alle norme di sicurezza, suscitando attenzione sulla gestione delle strutture pubbliche e private in Svizzera.
Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato «gravi mancanze». 🔗 Leggi su Leggo.it
