Le nostre eccellenze a tavola Maremma che bontà!
Gli studenti della seconda media di Capalbio, guidati dalla professoressa Manuela Menichetti, hanno deciso di mettere in mostra i sapori locali creando un sito dedicato ai prodotti tipici della Maremma. La loro iniziativa nasce dall’obiettivo di far conoscere meglio le specialità gastronomiche di questa zona, come l’olio, il vino e i formaggi. Loro stessi hanno scattato foto e scritto descrizioni dettagliate per far apprezzare la bontà dei prodotti alle persone di tutta Italia.
Durante questo anno scolastico, noi alunni della 2° media di Capalbio dell’Istituto Comprensivo ’Aldi’ di Manciano, insieme alla professoressa Manuela Menichetti, abbiamo creato un sito per la promozione e la valorizzazione dei prodotti Made in Italy, in particolare Made in Maremma. Il sito ha documentato e approfondito sia il settore agroalimentare che tessile, con lo scopo di farci conoscere e valorizzare le eccellenze del territorio. Per raccogliere le informazioni necessarie, ci siamo documentati relativamente alle aziende presenti, ai tipi di prodotti coltivati e alle realtà imprenditoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Musica e bontà in tavola. Solidarietà a Santo SpiritoUn evento che unisce musica e gastronomia per una causa solidale.
Leggi anche: Le nostre eccellenze. Terme di Saturnia. Premio internazionaleLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le nostre eccellenze a tavola. Maremma che bontà!; riconoscimento nuovi PAT - regione campania; A Cortina le eccellenze alimentari veronesi conquistano atleti e pubblico delle Olimpiadi; Accordo Argentina e Usa, Coldiretti e Filiera Italia: salta protezione alle nostre eccellenze.
Le nostre eccellenze a tavola. Maremma che bontà!Abbiamo fatto una ricerca sui cibi di qualità che vengono prodotti in provincia: sono tantissimi. SCUOLA MEDIA DI CAPALBIO. lanazione.it
Ecco le nostre grandi eccellenzeLa sala Quadri, colma in ogni ordine di posti, ha accolto la seconda edizione del Gran Galà delle eccellenze culturali del Comune di Villadose. polesine24.it
Da nonna Fede a Nina, la tradizione continua Al Poggetto ogni tagliatella racconta una storia: quella delle nostre radici, della Maremma, dell’amore tramandato con le mani nella farina e nel cuore. Non è solo pasta fatta in casa. È famiglia. È identità. È arte facebook