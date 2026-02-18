Gli studenti della seconda media di Capalbio, guidati dalla professoressa Manuela Menichetti, hanno deciso di mettere in mostra i sapori locali creando un sito dedicato ai prodotti tipici della Maremma. La loro iniziativa nasce dall’obiettivo di far conoscere meglio le specialità gastronomiche di questa zona, come l’olio, il vino e i formaggi. Loro stessi hanno scattato foto e scritto descrizioni dettagliate per far apprezzare la bontà dei prodotti alle persone di tutta Italia.

Durante questo anno scolastico, noi alunni della 2° media di Capalbio dell’Istituto Comprensivo ’Aldi’ di Manciano, insieme alla professoressa Manuela Menichetti, abbiamo creato un sito per la promozione e la valorizzazione dei prodotti Made in Italy, in particolare Made in Maremma. Il sito ha documentato e approfondito sia il settore agroalimentare che tessile, con lo scopo di farci conoscere e valorizzare le eccellenze del territorio. Per raccogliere le informazioni necessarie, ci siamo documentati relativamente alle aziende presenti, ai tipi di prodotti coltivati e alle realtà imprenditoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le nostre eccellenze a tavola. Maremma che bontà!

Musica e bontà in tavola. Solidarietà a Santo SpiritoUn evento che unisce musica e gastronomia per una causa solidale.

Leggi anche: Le nostre eccellenze. Terme di Saturnia. Premio internazionale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.