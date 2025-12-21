Musica e bontà in tavola Solidarietà a Santo Spirito

Un evento che unisce musica e gastronomia per una causa solidale. Nicola Costanti ha allietato la giornata con le sue note, mentre Ciro Fontanella e lo chef Carmela hanno offerto un pranzo di qualità ai detenuti di Santo Spirito. Un momento di condivisione e speranza, che dimostra come l’attenzione e la solidarietà possano fare la differenza. Musica e bontà in tavola. Solidarietà a Santo Spirito.

La musica di Nicola Costanti e i piatti stellati di Ciro Fontanella e di chef Carmela, la moglie, hanno donato una giornata speciale ai detenuti di Santo Spirito. Il cantautore senese e i suoi due amici del ristorante Le Antiche Mura di Buonconvento hanno messo a disposizione il loro talento de 'L'Altra Cucina.. Per un pranzo d'Amore', l' iniziativa più grande nell'ambito del sistema carcerario italiano, messa in piedi anche quest'anno dall'associazione Prison Fellowship Italia (che opera da anni con vari eventi all'interno delle carceri), Rinnovamento nello Spirito Santo (movimento ecclesiale che conta in Italia oltre 1600 gruppi e comunità) e Fondazione Alleanza del RNS, in collaborazione con il ministero della Giustizia, Il Pranzo di Natale a Santo Spirito si è svolto in contemporanea in oltre 56 istituti penitenziari.

