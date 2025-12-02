Le nostre eccellenze Terme di Saturnia Premio internazionale

Le Terme di Saturnia conquistano il riconoscimento Best Destination Spa ai Travel&SPA Awards 2025, affermandosi ancora una volta come una delle destinazioni termali più prestigiose al mondo. Il premio, assegnato dalla redazione di Travel&Spa Magazine insieme a una giuria di esperti del settore wellness e hospitality, celebra le eccellenze del turismo del benessere capaci di offrire esperienze autentiche e profondamente rigeneranti. A convincere la giuria è stato l’insieme unico che caratterizza Saturnia: la millenaria sorgente termale che sgorga da 3.000 anni a una temperatura costante di 37,5° gradi, ricca di preziosi elementi naturali; il vasto Parco termale; un ecosistema che comprende l’hotel 5 stelle, la Spa, il Golf Club e due ristoranti di alto livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le nostre eccellenze. Terme di Saturnia. Premio internazionale

