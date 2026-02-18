Le lenti di Vannacci | Sasso indossa Google Glass

Vannacci ha portato in aula le sue Google Glass, un gesto che ha attirato l’attenzione. Sasso, tra i primi a farlo, ha scelto di indossare gli occhiali intelligenti durante la seduta parlamentare. La decisione ha suscitato curiosità tra i colleghi, interessati alle nuove tecnologie che si stanno inserendo nel mondo politico.

“Sono occhiali formidabili, Lo so che anche Maria Rosaria Boccia li usava, ma io alla Camera li tengo spenti", dice il deputato vannacciano. I cambi di casacca? "Andremo oltre la proposta di Salvini. Proporrò di punire i partiti che tradiscono i propri ideali, quelli fissati nello statuto, con la decurtazione dei fondi pubblici” Ziello e Sasso lasciano la Lega e seguono Vannacci. Furgiuele sta con Salvini Il Futuro è nazionale e l’occhiale è ultra moderno. I vannacciani, alla Camera, indossano Google Glass. La scoperta, la conferma e la spiegazione. Rossano Sasso, il filosofo delle Puglie, ci perdoni, ma i suoi occhiali ci sembrano proprio dei Google Glass. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ziello e Sasso lasciano la Lega e passano con VannacciNei giorni scorsi si era ipotizzato, ora è ufficiale: i deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso lasciano la Lega e passano con Roberto Vannacci.

