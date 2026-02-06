Nei giorni scorsi si era ipotizzato, ora è ufficiale: i deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso lasciano la Lega e passano con Roberto Vannacci. I due hanno deciso di cambiare schieramento e unirsi a Futuro nazionale, il nuovo partito del generale. La loro scelta segna una svolta nel panorama politico, anche se ancora ci sono molti dettagli da chiarire.

Come si era ipotizzato nei giorni scorsi, i deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso hanno deciso di lasciare la Lega per aderire a Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci. L’hanno comunicato alla presidenza della Camera e al gruppo del Carroccio a Montecitorio oltre che sui loro profili social. «Interpreto la politica come azione e servizio da garantire in una cornice di coerenza e verità. Binomio che non vedo più presente nella Lega Salvini Premier», ha scritto Ziello. «Esco dalla Lega e scelgo di seguire il generale Roberto Vannacci nella sua battaglia identitaria e sovranista», ha fatto eco Sasso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ziello e Sasso lasciano la Lega e passano con Vannacci

Questa mattina i deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso hanno ufficialmente lasciato il gruppo della Lega alla Camera.

Alla Camera, due deputati della Lega cambiano schieramento.

