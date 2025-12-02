L’Eremo di Santa Caterina del Sasso indossa l' incanto del Natale
Le Lucine di Natale hanno radici lontane e nascono da un'idea del Leggiunese Lino Betti, originario del borgo di 3600 abitanti noto per l'Eremo di Santa Caterina del Sasso situato sulla sponda Lombarda del Lago Maggiore. Le prime luci le ha acquistate in una città del Brasile, paese natale della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Scopri altri approfondimenti
L'Eremo di Santa Caterina del Sasso, Leggiuno, Lago Maggiore - facebook.com Vai su Facebook
L’Eremo di Santa Caterina del Sasso indossa l'incanto del Natale - Le Lucine di Natale hanno radici lontane e nascono da un'idea del Leggiunese Lino Betti, originario del borgo di 3600 abitanti noto per l' Eremo di Santa Caterina del Sasso situato sulla sponda Lombar ... Secondo milanotoday.it
Concerto natalizio e visitia guidata: una domenica speciale all’Eremo di Santa Caterina del Sasso - Dalle ore 15 le visite guidate con Archeologistics, che organizza l'evento, dalle 16 il concerto “Armonie d’Avvento, aspettando la luce”, proposto dal Coro Nives di Besozzo ... Si legge su varesenews.it
L'eremo di Santa Caterina, detto anche Santuario Santa Caterina del Sasso - Santuario Santa Caterina del Sasso: cosa sapere sull'eremo che, ogni volta, lascia sorpresi i visitatori del Lago Maggiore? harpersbazaar.com scrive
Una domenica di concerto natalizio e visita guidata all’Eremo di Santa Caterina a Leggiuno - Un luogo suggestivo, perfetto per le giornate autunnali, che ospiterà alle ore 16 il concerto "Armonie d'Avvento, aspettando la luce", proposto dal Coro Nives di Besozzo ... Riporta varesenews.it
Santa Caterina del Sasso, "salite" gratis - L’ascensore per l’eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, una delle mete più apprezzate del territorio, resta gratuito. Lo riporta ilgiorno.it
Magie a Santa Caterina del Sasso. La grafica incontra l’arte sacra - Un percorso che all’eremo di Leggiuno è cominciato da diversi mesi, con la recente mostra che ha visto protagonista il ... Segnala ilgiorno.it