Le fondiste azzurre dopo il team sprint guardano al futuro | Non siamo lontane prenderemo la medaglia

Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter, entrambe coinvolte nel team sprint femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, hanno vissuto una gara deludente. La coppia ha concluso al ottavo posto, lasciando spazio a qualche rimpianto. Dopo l’evento, le atlete hanno detto di sentirsi vicine a una medaglia e di credere di poter migliorare. La loro determinazione è evidente, e ora si preparano per le prossime competizioni, con l’obiettivo di salire sul podio. Il loro impegno resta forte e deciso.

Non nasconono un pizzico di amarezza Caterina Ganz ed Iris De Martin Pinter, piazzatesi all'ottavo in posto in occasione della team sprint femminile di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una prestazione comunque positiva per il binomio azzurro, rimasto aggrappato al gruppo di testa senza però trovare l'allungo necessaria per poter scalare di posizioni. Il futuro, tuttavia, si preannuncia roseo, come dichiarato dalle due atlete durante un'intervista in zona mista rilasciata ai microfoni della Rai. A tal proposito, Ganz ha detto di non avere nessun tipo di rimpianto, esprimendo qualche dubbio circa la sua presenza nella 50 km di domenica: " Abbiamo fatto una bella gara – ha detto Ganz – non bisogna guardare solo il risultato, eravamo lì con le nazioni più forti.