Laura Nolte ancora al comando del monobob dopo la seconda manche Lontane le azzurre

Laura Nolte mantiene la prima posizione nel monobob femminile dopo la seconda manche ai Giochi di Milano Cortina 2026, mentre le atlete italiane sono molto indietro. La tedesca ha migliorato il suo tempo rispetto alla prima discesa, rafforzando la sua leadership. Le concorrenti italiane non sono riuscite a ridurre il divario e sono lontane dalla vetta.

Laura Nolte non si accontenta ed è ancora al comando della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 al termine della seconda discesa. Sulla pista di Cortina d'Ampezzo, intitolata ad Eugenio Monti, abbiamo assistito ad una manche che ha confermato le posizioni in vetta la classifica e, anche, le prove non eccezionali dell'italiane. Laura Nolte comanda con il tempo complessivo di 1:59.12 con un margine di vantaggio di 22 centesimi sulla statunitense Elana Meyers Taylor quindi terza la sua connazionali Kaillie Humphries a 31. In quarta posizione troviamo la svizzera Melanie Hasler a 78.