Le fondiste azzurre dopo la staffetta De Martin Pinter | Oggi le gambe rispondevano Di Centa | Era giusto crederci

De Martin Pinter ha affermato che le sue gambe rispondevano bene durante la staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di un allenamento intenso nelle ultime settimane. La squadra italiana ha ottenuto un risultato positivo, arrivando sesta, e Di Centa ha commentato che era importante mantenere la fiducia fino alla fine.

Una davvero ottima Italia ha conquistato la sesta posizione nella staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prestazione eccellente per le nostre ragazze in Val di Fiamme che, per un lungo tratto, hanno finanche sperato in una medaglia, qualcosa di impronosticabile alla vigilia. Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol hanno dovuto cedere il passo soltanto alla Norvegia, oro a sorpresa superando la sventurata Svezia, argento davanti alla Finlandia, la quale a sua volta ha preceduto una Germania accomodatisi ai piedi del podio. Intercettate dai microfoni federali, le azzurre hanato quanto fatto, a cominciare da De Martin Pinter: “ Sono veramente contenta – ha detto la nostra portacolori – nella sprint non sono riuscita ad esprimermi come volevo; oggi le gambe rispondevano, le braccia ancora di più e gli sci erano velocissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Le fondiste azzurre dopo la staffetta, De Martin Pinter: “Oggi le gambe rispondevano”. Di Centa: “Era giusto crederci” Tour de Ski: De Martin Pinter in top-10 in qualificazione nella sprint della Val di Fiemme. Comanda Joensuu, quattro azzurre avanti Jasmi Joensuu si è qualificata al primo posto nella sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski 2026. Tour de Ski: prima gioia per Jasmi Joensuu, de Martin Pinter si ferma in semifinale Nel contesto del Tour de Ski 2026 in Val di Fiemme, Jasmi Joensuu si è aggiudicata con merito la prova di sprint a tecnica classica, segnando una prima soddisfazione per gli atleti partecipanti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Poker azzurro avanti nelle qualificazioni della sprint femminile alle Olimpiadi! Svedesi al vertice; LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: svedesi scatenate! Diggins si stacca, azzurre lontane; Sprint femminile di sci di fondo alle Olimpiadi 2026: azzurre in evidenza, Svezia in testa; Poker azzurro avanti nelle qualificazioni della sprint femminile alle Olimpiadi! Svedesi al vertice. Le scioline al fluoro nuova frontiera del doping: escluse due fondisteLe fondiste sudcoreane Han Dasom e Lee Eui-jin sono state escluse per una sostanza rilevata sui loro sci, proibita dalla stagione 2023/24. Si riapre il dibattito sulle sostanze applicate ai materiali ... msn.com COSA ABBIAMO VISTOOOOO Nella staffetta 4x7.5 km femminile di sci di fondo… Le azzurre fanno una prova C-L-A-M-O-R-O-S-A e per 3/4 di gara sono in zona podio! Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol… CI AVETE F x.com Ottima Italia nella staffetta a Tesero con le azzurre seste e protagoniste in Val di Fiemme. De Martin Pinter, Ganz, Di Centa e Cassol sognano il podio e lottano con le grandi fino all'ultimo. Titolo olimpico alla Norvegia davanti a Svezia e Finlandia. Leggi le new facebook