Le cose che non sai di me di Mara Sattei a Sanremo 2026 | significato temi e quel bisogno di essere vista davvero

Mara Sattei porta a Sanremo 2026 il brano “Le cose che non sai di me”, un pezzo che esprime il desiderio di essere compresa fino in fondo. La cantante spiega che questa canzone nasce dal bisogno di mostrare aspetti di sé che spesso restano nascosti agli altri. Durante la presentazione, ha raccontato di aver scritto il testo dopo aver affrontato momenti di difficoltà, quando si è ritrovata a riflettere su quanto spesso si mostri solo una parte della propria personalità.

Mara Sattei arriva a Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”, una canzone che sembra nata da una frase semplice ma potentissima: non mi conosci fino in fondo. È un brano che non urla, non fa scenate, non cerca la grande drammaticità. Fa qualcosa di più difficile: resta dentro una verità quotidiana, quella sensazione di essere amati (o guardati) solo a metà, come se mancasse sempre un pezzo. Il significato: la distanza tra come appari e come sei. Il cuore del brano è la frattura tra immagine e identità. Quante volte ci ritroviamo a essere “la versione comoda” per gli altri? Quella che non disturba, che non complicherà le cose, che non chiederà troppo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

