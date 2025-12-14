Sanremo 2026 Mara Sattei in gara con Le cose che non sai di me
Mara Sattei si prepara a tornare al Festival di Sanremo 2026 con il brano Le cose che non sai di me, dopo il debutto nel 2023 con Duemilaminuti. L’artista sarà tra i protagonisti dell’edizione numero 76, confermando la sua presenza tra le voci più interessanti del panorama musicale italiano.
Mara Sattei - Duemilaminuti (Official Video - Sanremo 2023)
