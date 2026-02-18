Le Ceneri Inizia la quaresima

Le Ceneri segnano l’inizio della quaresima, una fase di digiuno e preghiera per i cattolici. In Puglia, le chiese hanno aperto le porte per le prime celebrazioni, dove i fedeli ricevono le ceneri sulla fronte. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione e di preparazione spirituale prima della Pasqua.

Per i cattolici inizia oggi la quaresima. Anche in Puglia le celebrazioni religiose per le Sacre Ceneri, il periodo di privazioni precedente Pasqua. Per la tradizione, in più di una località (ad esempio Martina Franca) si potrà vedere sospeso in area un manichino raffigurante una donna anziana e malmessa, la quarantana, simbolo appunto delle ristrettezze del periodo. L'articolo Le Ceneri Inizia la quaresima proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Le Ceneri Inizia la quaresima Il 18 febbraio mercoledì delle ceneri, inizia la QuaresimaIl mercoledì 18 febbraio, giorno delle Ceneri, segna l’inizio della Quaresima nella diocesi. Oggi 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri: inizia il tempo della Quaresima per la conversione del cuoreIl Mercoledì delle Ceneri del 18 febbraio segna l’apertura della Quaresima, un periodo di quaranta giorni che prepara i fedeli alla Pasqua. 18 febbraio 2026: Mercoledì delle Ceneri. Inizia la Quaresima Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le ceneri, il digiuno, il viola, i milanesi in ritardo: tutti i segni dell'inizio di Quaresima; Il 18 febbraio mercoledì delle ceneri, inizia la Quaresima; Le Ceneri - Chiesa di Padova; Ceneri, inizia la Quaresima. Mercoledì delle Ceneri 2026, inizia la Quaresima: origine, significato e tradizioni. IMMAGINI, VIDEO, FRASIIl Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno di Quaresima, il periodo di 40 giorni (esclusi i domeniche) che precede la Pasqua nel calendario cristiano. Cade sempre 46 giorni prima della Domenica di Pa ... strettoweb.com Le ceneri, il digiuno, il viola, i milanesi in ritardo: tutti i segni dell'inizio di QuaresimaIl tempo di preparazione alla Pasqua nel rito romano inizia con il Mercoledì delle ceneri, segno di penitenza ma anche di apertura a Dio. Nel rito ... avvenire.it CON IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI INIZIA LA QUARESIMA: IL SIGNIFICATO PER I FEDELI (Di Leo Sorrentino) Conclusi i giorni più intensi del Carnevale, il calendario liturgico segna il passaggio alla Quaresima, il periodo di preparazione alla Pasqua per i facebook La Quaresima è il tempo in cui la Chiesa ci invita a rimettere il mistero di Dio al centro della nostra vita, perché la nostra fede ritrovi slancio e il cuore non si disperda. Domani, Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. Ecco il messaggio di papa Leone per pr x.com