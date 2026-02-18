Le associazioni ambientaliste fanno causa all’amministrazione Trump sul clima

Il 18 febbraio, diverse associazioni ambientaliste hanno intentato una causa contro l’amministrazione Trump, accusandola di aver eliminato un importante regolamento del 2009. Questa norma, che limitava le emissioni di gas serra, proteggeva l’aria e le risorse naturali. Le organizzazioni sostengono che la cancellazione del testo compromette gli sforzi di tutela ambientale e rischia di aumentare l’inquinamento. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche sulla politica climatica degli Stati Uniti e sulle sue conseguenze sulla salute pubblica. La decisione giudiziaria si attendono nei prossimi mesi.

Secondo le associazioni, che hanno presentato il loro ricorso nella capitale Washington, l'abrogazione annunciata il 12 febbraio dal presidente Donald Trump sarebbe "illegale". Il testo in questione, denominato "Endangerment finding", era stato adottato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Epa) nel 2009, all'epoca del presidente democratico Barack Obama. La sua abrogazione infligge un duro colpo all'azione climatica degli Stati Uniti, secondo emettitore mondiale di gas serra, responsabili del riscaldamento globale. Secondo le associazioni, le argomentazioni avanzate dall'amministrazione Trump per giustificare l'abrogazione del testo sono già state esaminate e respinte in passato dalla giustizia statunitense.