Quarta pista e Riserva le associazioni ambientaliste contro la riperimetrazione

Le associazioni ambientaliste WWF, Legambiente, Italia Nostra, LIPU e FAI esprimono preoccupazione riguardo alla proposta di delibera 42/2025, approvata dal Consiglio comunale di Fiumicino, che riguarda la riperimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano. In questa nota, si evidenziano i rischi di una possibile riduzione dell’area protetta e degli strumenti di tutela attualmente in vigore.
Fiumicino, 16 gennaio 2025 – “In merito alla proposta di delibera 422025, approvata nel Consiglio comunale del 13 gennaio 2026 sulla riperimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale Romano, le associazioni ambientaliste WWF, Legambiente, Italia Nostra, LIPU e FAI intervengono per evidenziare il rischio di una riduzione del territorio della Riserva e dei dispositivi che ne garantiscono la tutela. La sottrazione di una parte di territorio protetto, in particolare nell’ambito interessato dalla realizzazione della quarta pista, porterebbe a un’ulteriore frammentazione ambientale e paesistica di un’area il cui valore risiede nella continuità e nella complessità delle relazioni tra sistemi biologici e storico-archeologici”, scrivono le associazioni ambientaliste in un comunicato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
