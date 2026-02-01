Lo Stato abbraccia i suoi eroi Meloni in visita dagli agenti feriti | faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa Nazione

La premier Meloni ha visitato gli agenti feriti durante gli scontri di questa settimana. Ha assicurato che lo Stato farà tutto il necessario per ripristinare le regole e garantire la sicurezza. La sua visita è stata un segnale chiaro di vicinanza alle forze dell’ordine colpite dalla violenza. La tensione resta alta, ma le istituzioni si fanno sentire più ferme che mai.

L'eco della violenza non si è ancora spento, ma la presenza delle istituzioni e dei suoi massimi rappresentanti si fa sentire più forte anche in queste ore. E grida il silenzio dei giusti contro il fragore dell'odio. Mentre le strade di Torino portano ancora i segni della devastazione anarchica, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto la via della sobrietà e del rispetto istituzionale con una visita privata, durata circa dieci minuti, nel cuore dell'ospedale Molinette, per portare il calore della nazione a chi, ieri, ha fatto da scudo tra la civiltà e la barbarie. Meloni in visita agli agenti feriti ricoverati alle Molinette. Meloni in ospedale dagli agenti feriti Meloni si è recata questa mattina all'ospedale delle Molinette di Torino per visitare i due agenti delle forze dell'ordine feriti durante gli scontri nel corteo pro Askatasuna. Scontri al corteo per Askatasuna, Meloni alle Molinette in visita agli agenti feriti Giorgia Meloni si è recata questa mattina alle Molinette di Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di ieri.

