Le accuse di Lepore ai civici | Un’iperbole ma la destra li ’prova’ Il vero scontro è con il governo
Luca Lepore ha commentato le accuse dei candidati civici sostenuti dal centrodestra, definendole un’iperbole e sottolineando che la vera sfida è con il governo. Lepore ha spiegato che alcune di queste candidature cercano di diffondere informazioni false su Bologna e sulla sua amministrazione. A Bologna, alcuni candidati civici sono stati finanziati dal centrodestra con l’obiettivo di influenzare l’opinione pubblica.
Candidati civici finanziati dal centrodestra per spargere ’ fake news ’ su Bologna e sull’amministrazione. Le parole del sindaco Lepore hanno fatto arrabbiare i tre esponenti già scesi in campo: Favia, Forchielli e Zanni che ha minacciato querele. La reazione, insomma, è stata durissima. Sono affermazioni credibili? "Mi è sembrata un’iperbole, ma certamente il centrodestra sta spingendo alcuni ’cavalli’ sotto la bandiera del civismo per vedere come vanno, cercano un altro Guazzaloca. Per poi, magari, per scegliere un proprio candidato di bandiera quando tutti e tre saranno bruciati". Daniele Ara, assessore comunale alla Scuola e membro dell’assemblea nazionale del Pd, entra nel dibattito innescato dalle dichiarazioni del primo cittadino che, domenica, ha attaccato frontalmente i tre candidati civici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti discussi: I candidati civici replicano alle accuse di Lepore; Le accuse di Lepore ai civici: Un'iperbole, ma la destra li 'prova'. Il vero scontro è con il governo; Forchielli, Favia e Zanni all'attacco di Lepore: Basta insinuazioni; Cpr, Lepore: Il Pd deve parlare di sicurezza, ma con i fatti.
Lepore ha detto che i candidati "finti" civici sono finanziati dalla destra per insultarlo, parlare male di Bologna e diffondere fake news. "Tra un anno e mezzo ci saranno le elezioni e vedremo se quello che ho detto è vero" facebook