Emil Audero, portiere della Cremonese, ha fatto sapere di essere stato ferito da un petardo durante la partita di domenica contro l’Inter. L’estremo difensore ha spiegato di essere stato colpito all’interno dello stadio, ma ha anche aggiunto che non sono state solo quelle le sue difficoltà. Audero ha deciso di rispondere alle accuse e alle polemiche, spiegando che l’episodio del petardo è uno dei tanti problemi che si sono verificati nel corso della partita.

Emil Audero, portiere della Cremonese, ha riferito di essere stato colpito da un petardo lanciato da un tifoso dell’Inter durante la partita disputata la scorsa domenica. L’esplosione, avvenuta nel settore degli ospiti, ha causato forti danni fisici e un forte impatto emotivo. «Ho sentito un boato, come se mi avessero tirato una martellata all’orecchio», ha dichiarato all’interno di una intervista a “La dello Sport”. Audero ha descritto il dolore come intenso, soprattutto alla gamba destra, dove ha riportato uno strappo al calzoncino e un forte bruciore. La sensazione fisica è stata seguita da un’emotività forte: «Il problema era dentro di me. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, audero replica alle accuse di petardo: “ferito dentro” ma non solo per lo scontro con il tifoso

Approfondimenti su Inter Cremonese

Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo su Audero durante la partita di ieri pomeriggio.

Un tifoso della Cremonese che ieri ha lanciato un petardo contro Audero sarà arrestato.

Ultime notizie su Inter Cremonese

