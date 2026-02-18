L' azienda brianzola dove le donne vogliono lavorare | agevolazioni e posti dirigenziali in rosa

Acinque, l’azienda brianzola, ha aumentato la presenza femminile nei ruoli di vertice, portando oltre il 40% le donne manager, dopo aver introdotto incentivi specifici. Questa strategia ha contribuito a far sì che l’impresa ricevesse per la seconda volta consecutiva la Certificazione per la Parità di Genere UNI Pdr 125:2022, confermando l’impegno verso un ambiente di lavoro più inclusivo.

Una partecipata sempre più rosa. Si tratta di Acinque dove oltre il 40% di manager sono donne. Un traguardo che ha permesso all’azienda di ottenere, per la seconda volta consecutiva, la Certificazione per la Parità di Genere UNI Pdr 125:2022. Il riconoscimento - conseguito a seguito delle verifiche e delle attività di audit condotte da RINA (multinazionale di certificazione attiva in più di 70 Paesi) riguarda tutte le società del Gruppo. “È la conferma del nostro impegno - ha sottolineato Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque - Siamo convinti che un’organizzazione cresca davvero soltanto se valorizza tutte le persone e il contributo che ciascuno apporta: tra le leve del nostro piano industriale decennale c’è anche e soprattutto il fattore umano”.🔗 Leggi su Monzatoday.it

