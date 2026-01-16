È in Brianza l' azienda premiata come uno dei posti migliori al mondo dove lavorare

In Brianza, un’azienda è stata riconosciuta come uno dei migliori luoghi di lavoro al mondo. La settimana scorsa ha ottenuto la certificazione di parità di genere, premiando gli sforzi per valorizzare i talenti dei propri dipendenti e sostenere le esigenze familiari. Questo riconoscimento riflette l’impegno dell’azienda verso un ambiente lavorativo equo e inclusivo.

Settimana scorsa aveva ottenuto la certificazione di parità di genere, premiata per il lavoro svolto per far emergere i talenti dei suoi lavoratori e andare incontro alle loro esigenze familiari. Adesso arriva un altro importante riconoscimento. La STMicroelectronic, colosso mondiale dei semiconduttori con il sito italiano più importante ad Agrate Brianza, ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la certificazione “Top Employer Italia” e per la seconda volta la certificazione “Global Top Employer” dal Top Employers Institute. Sono 17 nel mondo le aziende che hanno questa certificazione internazionale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

