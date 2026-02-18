L’avversario Dorici lanciatissimi in testa al girone F Ultima sconfitta il 30 novembre

Il Dorici ha conquistato una serie di successi che lo hanno portato in testa al girone F, grazie a sette vittorie consecutive in tutte le competizioni. La loro ultima sconfitta risale al 30 novembre, più di due mesi e mezzo fa, quando persero contro una squadra che ora lotta per la qualificazione. Da allora, i giocatori hanno mantenuto un ritmo impressionante, accumulando tredici risultati utili di fila.

Sette vittorie di fila in tutte le competizioni, tredici risultati utili consecutivi, ultima sconfitta che risale al 30 novembre, più di due mesi e mezzo fa. Questo pomeriggio l' Ancona si presenterà al Melani in uno straordinario stato di forma, numeri alla mano, e con l'entusiasmo proveniente dall'aver acciuffato la vetta del Girone F, in coabitazione col Teramo, nelle scorse settimane. In campionato i dorici hanno raccolto 57 punti, vincendo ben diciotto partite su ventiquattro, e vantano il terzo miglior attacco e la miglior difesa del proprio raggruppamento. Il tecnico Agenore Maurizi, che ha una lunga esperienza anche tra i professionisti, utilizza sempre il 4-2-3-1, puntando molto sulla verve degli esterni e sul senso del gol di Daniel Kouko, centravanti atipico che ama svariare su tutto il fronte d'attacco che ha già raggiunto la doppia cifra in stagione.