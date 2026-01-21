Basket | Venezia brutta sconfitta ad Amburgo contro l’ultima del girone in EuroCup

La trasferta di Venezia ad Amburgo si è conclusa con una sconfitta inattesa contro i Veolia Towers, ultima in classifica nel girone di EuroCup. La partita ha mostrato difficoltà per la squadra italiana, che ora dovrà analizzare gli errori e prepararsi al meglio per le prossime sfide. Un risultato che evidenzia l'importanza di mantenere concentrazione e determinazione in una competizione difficile e competitiva come l’EuroCup.

Quella che doveva essere la trasferta a suo modo più semplice della stagione si trasforma in un'inattesa sconfitta contro i Veolia Towers di Amburgo. Un ko clamoroso per l'Umana Reyer Venezia, perché i padroni di casa, prima di stasera, avevano perso tutte e 14 le partite di EuroCup disputate (ovviamente eliminazione già arrivata) e hanno un record di 3-10 in Basketball Bundesliga, dove si trovano al 17° e penultimo posto (al netto di tre partite da recuperare). Devon Daniels e Zacharie Perrin si rivelano decisivi con 21 punti a testa; RJ Cole con 17 il migliore di un'Umana che paga un po' troppo a rimbalzo.

