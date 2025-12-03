Chiude per un anotte il tratto della A1 tra i caselli di Modena direzione sud

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione di un cantiere permanente, dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, verso Bologna.Il provvedimento, comunicato da Autostrade per l’Italia, si rende necessario per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

