Federico Rondoni di Corrente denuncia che i lavori in piazza Mazzini di Umbertide stanno causando problemi al centro storico, rendendo le strade invase dalle auto. La situazione si aggrava con il passaggio temporaneo del traffico in piazza Matteotti e via Cibo, che limita la vivibilità di quei quartieri. I lavori, che dovrebbero concludersi con la chiusura del cantiere, sembrano portare più disagi che benefici alla città.

UMBERTIDE - Un centro storico ostaggio delle automobili. Si tratta di quello di Umbertide, secondo il capogruppo di Corrente Federico Rondoni che attacca i lavori di rifacimento di Piazza Mazzini ed in particolar modo il passaggio del traffico veicolare in piazza Matteotti e via Cibo, pur temporaneo e che dovrebbe terminare con la chiusura del cantiere. Rondoni afferma: "Via Cibo da un po’ di tempo è diventata una delle arterie principali per attraversare il nostro centro storico, un luogo passato dall’ essere una piazza ad un parcheggio prima ed ora una strada trafficata". Quindi insiste: "Il nostro centro storico deve essere chiuso alle autovetture anche nel mentre aspettiamo la fine di questi infiniti lavori, salvo il carico e scarico delle merci ladddove è necessario". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori in piazza Mazzini “Corrente“ all’attacco

