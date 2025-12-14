A Modigliana, i lavori di collegamento alla rete principale e di ripristino in piazza Don Minzoni e piazza Mazzini sono temporaneamente sospesi per l’Epifania. Dopo le festività, l’impresa Zambelli di Galeata riprenderà gli interventi, inclusa la posa della nuova pavimentazione, già esposta sotto il porticato di piazza Don Minzoni.

Sono sospesi a Modigliana i lavori di collegamento alla rete principale e ripristino dei sotto servizi in piazza Don Minzoni e piazza Mazzini, ad opera dell’impresa Giovane Strada, lavori che saranno ripresi dopo l’Epifania dall’impresa Zambelli di Galeata, con la posa della nuova pavimentazione di cui un campione è esposto sotto al porticato di piazza don Minzoni. Il cantiere ha interagito finora con le squadre di Hera per il ripristino della rete dell’acqua potabile e della rete fognaria, dopo i gravi danni seguiti agli eventi alluvionali. È stata anche predisposta la rete di impianto antincendio, collegato alla rete idrica, per dotare l’intero centro storico di un dispositivo di rapido accesso fino ad oggi non presente. Ilrestodelcarlino.it

Piazza Don Minzoni e Mazzini: i lavori riprendono dopo l’Epifania - Sospensione dei cantieri per consentire lo svolgersi delle manifestazioni in paese per le festività. ilrestodelcarlino.it