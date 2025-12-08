Nautica l' 11 dicembre Assemblea annuale soci Confindustria Nautica | focus su filiera

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Si terrà giovedì 11 dicembre presso la Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio a Roma, l'Assemblea Generale dei Soci di Confindustria Nautica che riunirà gli imprenditori dell'industria nautica per una giornata dedicata ad approfondimenti, confronto e aggiornamento sul settore. L'agenda dei lavori si aprirà, al mattino, con la sessione privata dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del programma di attività 2026, la presentazione dell'analisi dei trend di mercato per l'anno nautico in corso e il sentiment 2026. Seguirà, alle ore 11:30, la sessione pubblica con il convegno dal titolo “Nautica: nuovi paradigmi per l'industria Made in Italy”, un appuntamento dedicato al futuro della filiera nautica italiana e al suo ruolo strategico nello sviluppo del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

