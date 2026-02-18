Lautaro Martinez infortunato | l'attaccante costretto a uscire in Bodo-Inter di Champions League

Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita tra Bodo Glimt e Inter in Champions League. L’attaccante argentino ha dovuto lasciare il campo nel secondo tempo a causa di un problema fisico. I medici hanno subito valutato le sue condizioni, che sembrano preoccupanti. L’Inter rischia di perdere un elemento importante per le prossime gare. La sua sostituzione ha modificato il reparto offensivo dei nerazzurri. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Martinez. La partita è ancora in corso e il risultato rimane incerto.

Il numero 10 dell'Inter è stato costretto a uscire nella ripresa del playoff di Champions League tra Bodo Glimt e Inter. Lautaro Martinez potrebbe aver accusato un problema muscolare. L'attaccante argentino, dopo essersi toccato dolorante il polpaccio sinistro, ha lasciato il terreno di gioco zoppicando vistosamente. Si è accomodato in panchina, poi è stato invitato dallo staff. Chivu lancia Pio Esposito, sarà lui a fare coppia con Lautaro Martinez. Parte dalla panchina Thuram, così come Dimarco, al suo posto giocherà Darmian Le formazioni ufficiali: BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fe