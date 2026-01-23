Lautaro Martinez si prepara a sfidare l’Inter Pisa, con l’obiettivo di replicare le sue prestazioni della scorsa stagione e migliorare il record contro le neopromosse. L’attaccante nerazzurro rappresenta un elemento chiave per la squadra, e le sue performance sono attentamente seguite dagli appassionati. In questa partita, Lautaro può confermare il suo ruolo e contribuire al risultato finale, consolidando la sua presenza come protagonista della formazione nerazzurra.

Inter News 24 Inter Pisa, Lautaro Martinez ha l’occasione di eguagliare lo score della scorsa stagione e di aggiornare il record contro le neopromosse. La stagione 202425 per Lautaro Martinez è stata caratterizzata da un rendimento a due facce: devastante in Champions League con 9 gol, ma meno brillante in campionato con 12 reti totali. Quest’anno, però, il capitano dell’ Inter è tornato a dominare la Serie A e si trova nuovamente in testa alla classifica marcatori con 11 centri. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, stasera contro il Pisa l’argentino ha l’opportunità di raggiungere lo score dell’intera annata passata con largo anticipo: « Il Toro ha l’occasione di eguagliare lo score della scorsa stagione ma in appena 22 partite ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Pisa, Lautaro Martinez è l’incubo delle neopromosse: l’incredibile dato sull’attaccante nerazzurro

Leggi anche: Inter Kairat Almaty LIVE: 1-0 Lautaro Martinez firma il vantaggio nerazzurro allo scadere del primo tempo!

Lautaro Martinez, vero incubo dell’Atalanta: i numeri da quando è all’Inter sono impressionantiLautaro Martinez si conferma un protagonista nei confronti con l’Atalanta, con numeri che evidenziano il suo ruolo cruciale nei successi recenti dell’Inter.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Probabili formazioni Inter-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito, Bonny, Nzola, Durosinmi e Tramoni; Inter-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Inter, col Pisa prove di fuga. I piani di Chivu per l'attacco: Lautaro sostituito, Pio vuole spazio; Inter-Pisa: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Inter-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI nerazzurri di Cristian Chivu, primi in classifica, ospitano i toscani di Alberto Gilardino, fanalino di coda, nell'anticipo della 22ª giornata ... tuttosport.com

Inter-Pisa: le probabili formazioni e dove vederla in tvInter-Pisa si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso ... fantacalcio.it

«Nel match d'andata all'Arena Garibaldi, Lautaro Martinez ha risolto la partita con una doppietta e tutti noi ricordiamo bene come sia andata a finire. » Stasera alle 20. 45 a San Siro, l’Inter capolista ospita il Pisa, che si trova in fondo alla classifica. I nerazzurri - facebook.com facebook

#Inter e #Pisa al 16° incrocio in Serie A: il bilancio è dalla parte dei nerazzurri x.com