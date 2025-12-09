Lautaro Martinez da record in Champions League nel 2025 E questa sera…

Lautaro Martinez segna un nuovo record in Champions League nel 2025, confermando il suo ruolo chiave nell'attacco nerazzurro. La sua prestazione eccezionale ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli esperti, sottolineando la sua crescita e importanza nel contesto internazionale. Questa sera, ancora protagonista, continua a scrivere la storia del club e della competizione.

Inter News 24 Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez è stato da record in Champions League in questo 2025. E in vista di questa sera ha già iniziato a suonare la carica. Dopo l’esaltante successo per 4-0 contro il Como, l’ Inter guidata dall’allenatore Cristian Chivu si rituffa nell’atmosfera della UEFA Champions League. I nerazzurri affrontano questa sera a San Siro il Liverpool, in una sfida cruciale che vedrà il capitano Lautaro Martínez puntare a confermare le sue statistiche eccezionali in ambito europeo. L’attaccante argentino, infatti, vanta un record impressionante nelle partite casalinghe di Champions nell’anno in corso: ha disputato cinque gare davanti al suo pubblico e in ognuna di queste è andato a segno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez da record in Champions League nel 2025. E questa sera…

Leggi anche questi approfondimenti

#Lautaro Martinez, record nella storia dell' #Inter: gol a 30 squadre diverse in #SerieA #SkySport #SkySerieA Vai su X

Passione Inter. . Analisi Inter-Como 4-0, Luis Henrique, Lautaro Martinez, mercato e non solo. ? Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partecip - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro, 2025 da record in Champions League: sempre in gol nelle 5 gare a San Siro - L'attaccante argentino si sta esaltando in ambito europeo: sono ben 8 le reti segnate negli incontri casalinghi ... Si legge su msn.com