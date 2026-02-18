L'attrice Christy Romano in lacrime | Positiva allo screening per il cancro Ho due figlie piccole e ho paura

Christy Romano ha scoperto di essere positiva allo screening per il cancro, una notizia che l’ha lasciata sconvolta. L’attrice, nota per il ruolo di Kim Possible, si è aperta con le lacrime, spiegando di temere per le sue due bambine piccole. I suoi genitori hanno avuto entrambi un tumore, e questa storia familiare si intreccia con la sua preoccupazione. Romano ha confessato di sentirsi spaventata e vulnerabile di fronte a questa diagnosi inaspettata. Ora si prepara a affrontare le prossime settimane di terapia.

L'attrice Christy Carlson Romano, anche doppiatrice del personaggio di Kim Possible, ha raccontato in lacrime di essere risultata positiva a uno screening oncologico: "Entrambi i miei genitori hanno avuto una forma di cancro. È una cosa seria e io due bambine".🔗 Leggi su Fanpage.it

“Sono risultata positiva a uno screening oncologico. Ho due bambine piccole, è uno dei momenti più difficili della mia vita”: la confessione di Christy Carlson RomanoChristy Carlson Romano ha condiviso su Instagram di essere risultata positiva a uno screening oncologico, un risultato che ha sconvolto lei e la sua famiglia.

La famosa vip in lacrime: “Ho il cancro e ho paura!”, l’annuncio atroce sui socialChristy Carlson Romano, nota per aver doppiato Kim Possible, ha svelato sui social di aver ricevuto una diagnosi di cancro, un risultato che l’ha colpita profondamente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.