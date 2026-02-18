Christy Carlson Romano, nota per aver doppiato Kim Possible, ha svelato sui social di aver ricevuto una diagnosi di cancro, un risultato che l’ha colpita profondamente. La cantante e attrice si è mostrata molto emozionata, condividendo il timore di affrontare una malattia così seria. La sua confessione ha suscitato molta solidarietà tra i fan, che hanno inviato messaggi di sostegno. Romano ha anche raccontato di aver iniziato subito le terapie, mantenendo alta la speranza di guarire. La sua storia ha acceso l’attenzione sulla lotta contro il cancro.

L’universo Disney anni Duemila è in ansia per una delle sue icone più amate. Christy Carlson Romano, l’indimenticabile voce di Kim Possible, ha affidato ai social una confessione carica di tensione e umanità: i risultati di uno screening oncologico preventivo non sono stati negativi. Con il volto segnato dalle lacrime, l’attrice ha aggiornato i fan sul suo stato di salute, ammettendo senza filtri la propria vulnerabilità: «In questo momento la notizia è che qualcosa sta succedendo. Sono nervosa e un po’ spaventata (e chi non lo sarebbe?)». La decisione di sottoporsi ai controlli non è stata casuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La famosa vip in lacrime: “Ho il cancro e ho paura!”, l’annuncio atroce sui social

