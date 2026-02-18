Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo aver preso a pugni due uomini durante i festeggiamenti del Martedì grasso nel quartiere francese. L’attore, noto per il suo carattere focoso e le scelte avventurose, si trovava in strada con alcuni amici quando è scoppiata una lite improvvisa. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto diverse chiamate di residenti spaventati dalle urla e dai colpi. Si era già trovato nei guai in passato per comportamenti simili, ma questa volta l’incidente ha portato al suo secondo arrest in poche settimane.

Ancora un arresto, ancora una notte fuori controllo. Shia LaBeouf è stato fermato a New Orleans con l’accusa di aver aggredito due uomini durante le celebrazioni del Martedì grasso, nel cuore del quartiere francese. La polizia ha parlato di “comportamento aggressivo” culminato in due episodi di semplice aggressione. Cosa sappiamo. Cosa è successo: il racconto dei testimoni. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli agenti sono intervenuti intorno alle 00:45 in un locale della zona dopo la segnalazione di disordini. Un dipendente avrebbe tentato di allontanare l’attore, che una volta all’esterno avrebbe colpito un uomo più volte con pugni a mani chiuse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Shia LaBeouf arrestato (un’altra volta) per rissa a New Orleans: vita spericolata dell’attore inquieto di Transformers

Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New OrleansShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo essere stato coinvolto in una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale.

Chi è Shia LaBeouf, l’attore arrestato per aver “terrorizzato” New Orleans durante il Mardi GrasShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans perché ha causato scompiglio durante i festeggiamenti del Mardi Gras, disturbando la quiete pubblica con comportamenti aggressivi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.