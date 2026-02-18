Shia LaBeouf arrestato un’altra volta per rissa a New Orleans | vita spericolata dell’attore inquieto di Transformers
Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo aver preso a pugni due uomini durante i festeggiamenti del Martedì grasso nel quartiere francese. L’attore, noto per il suo carattere focoso e le scelte avventurose, si trovava in strada con alcuni amici quando è scoppiata una lite improvvisa. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto diverse chiamate di residenti spaventati dalle urla e dai colpi. Si era già trovato nei guai in passato per comportamenti simili, ma questa volta l’incidente ha portato al suo secondo arrest in poche settimane.
Ancora un arresto, ancora una notte fuori controllo. Shia LaBeouf è stato fermato a New Orleans con l’accusa di aver aggredito due uomini durante le celebrazioni del Martedì grasso, nel cuore del quartiere francese. La polizia ha parlato di “comportamento aggressivo” culminato in due episodi di semplice aggressione. Cosa sappiamo. Cosa è successo: il racconto dei testimoni. Secondo quanto riferito dalle autorità, gli agenti sono intervenuti intorno alle 00:45 in un locale della zona dopo la segnalazione di disordini. Un dipendente avrebbe tentato di allontanare l’attore, che una volta all’esterno avrebbe colpito un uomo più volte con pugni a mani chiuse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New OrleansShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo essere stato coinvolto in una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale.
Chi è Shia LaBeouf, l’attore arrestato per aver “terrorizzato” New Orleans durante il Mardi GrasShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans perché ha causato scompiglio durante i festeggiamenti del Mardi Gras, disturbando la quiete pubblica con comportamenti aggressivi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New Orleans; L'attore statunitense Shia LaBeouf è stato arrestato in seguito a una rissa nei festeggiamenti di Carnevale a New Orleans; Shia LaBeouf cacciato da un locale e arrestato a New Orleans; Shia LaBeouf arrestato a New Orleans, la scazzottata nella notte di martedì grasso.
Shia LaBeouf arrestato per aver aggredito due uomini durante il Carnevale a New OrleansLeggi su Sky TG24 l'articolo Shia LaBeouf arrestato per aver aggredito due uomini durante il Carnevale a New Orleans ... tg24.sky.it
Shia LaBeouf arrestato a New Orleans, i testimoni: Stava terrorizzando la cittàL'attore avrebbe festeggiato il tradizionale Mardi Gras della città della Louisiana con un po' troppa foga, interrompendo la dichiarata sobrietà con una rissa fuori da un bar. movieplayer.it
Dichiaratamente sobrio dal 2020, purtroppo #ShiaLaBeouf ha avuto una ricaduta e durante i festeggiamenti del Carnevale, ubriaco, è stato coinvolto in numerose risse. facebook
Shia LaBeouf arrestato a New Orleans: rissa nella notte del Martedì Grasso #shialabeouf x.com