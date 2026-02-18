L' associazione Apamri incontra il prefetto Aprea e il sindaco Marchionna

Questa mattina, l'associazione Apamri si è incontrata con il prefetto Guido Aprea e il sindaco Giuseppe Marchionna a Brindisi, a causa delle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza locale. La delegazione di Apamri, guidata dal presidente Riccardo Di Matteo, ha portato le richieste dei cittadini riguardo a problemi di ordine pubblico e sicurezza stradale. Durante l'incontro, sono state discusse soluzioni pratiche e interventi immediati. La riunione si è conclusa con l’impegno di continuare a collaborare per migliorare la situazione.

Le massime istituzioni cittadine hanno accolto L'Associazione parlamentare di amicizia tra insigniti al merito della Repubblica Italiana BRINDISI- Un incontro istituzionale all'insegna del dialogo e della responsabilità civile si è svolto questa mattina tra una delegazione di Apamri, guidata dal presidente nazionale, cavaliere Riccardo Di Matteo, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e il prefetto di Brindisi, Guido Aprea. Un momento di confronto che ha posto al centro il ruolo dell'associazione nel tessuto sociale e il valore di una collaborazione stabile con le principali istituzioni del territorio.