Lascerà prima della fine del mandato Le rivelazioni del Financial Times su Christine Lagarde

Il Financial Times rivela che Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, lascerà il suo incarico prima della fine del mandato, previsto per aprile 2027. La decisione deriva da una serie di tensioni interne e di divergenze con alcuni membri del Consiglio direttivo. Fonti vicine alla gestione hanno confermato che Lagarde avrebbe già comunicato la sua intenzione di lasciare il ruolo entro il prossimo anno.

Secondo il Financial Times la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, lascerà il suo incarico prima della fine del mandato di otto anni, in scadenza ad aprile 2027. Lagarde vorrebbe così dare al presidente della Francia Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore. La Bce, in una nota, ha scritto che "la presidente Lagarde è totalmente concentrata sul suo mandato e non ha preso alcuna decisione riguardo alla conclusione del mandato" Il suo addio ricalcherebbe quello del governatore della Banque de France, François Villeroy de Galhau, deciso pochi giorni fa.