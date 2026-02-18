Lascerà prima della fine del mandato Le rivelazioni del Financial Time su Christine Lagarde
Il Financial Times rivela che Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, lascerà il suo ruolo prima della scadenza del mandato. La decisione arriva pochi mesi dopo che Lagarde ha guidato politiche di aumento dei tassi per frenare l'inflazione. Fonti vicine alla banca affermano che la sua uscita anticipata potrebbe essere legata a problemi di salute o a nuove opportunità professionali.
Articolo in aggiornamento Secondo il Financial Times la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, lascerà il suo incarico prima della fine del mandato di otto anni, in scadenza ad aprile 2027. Lagarde vorrebbe così dare al presidente della Francia Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore. Già domenica 15 febbraio, durante un panel alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Lagarde aveva risposto a una domanda sulla possibilità di trasferirsi a Parigi per candidarsi alla presidenza della Francia, oppure di assumere incarichi di vertice internazionali come la guida del World Economic Forum o la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Bce, l’analisi del Financial Times sui compensi di LagardeIl Financial Times ha analizzato i compensi di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, evidenziando come il suo reddito complessivo sia superiore a quanto comunicato ufficialmente.
Euro: l’ingresso della Bulgaria dal primo gennaio 2026. Gli auguri di Christine LagardeA partire dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria entrerà ufficialmente nell’Eurozona, adottando l’euro e abbandonando il lev.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bce, Ft: Lagarde lascerà prima della fine del suo mandato; Lascerà prima della fine del mandato. Le rivelazioni del Financial Time su Christine Lagarde; Bce, bomba del Financial Times: Lagarde lascerà l'incarico prima della fine del suo mandato; La presidente della Bce Lagarde lascerà la banca prima della fine del suo mandato di otto anni, secondo il Financial Times.
Bce, bomba del Financial Times: Lagarde lascerà l'incarico prima della fine del suo mandatoChristine Lagarde dovrebbe lasciare la carica di presidente della Bce prima della fine del suo mandato di otto anni, che scadrà ... affaritaliani.it
Lascerà prima della fine del mandato. Le rivelazioni del Financial Time su Christine LagardeLa governatrice della Bce vorrebbe così dare al presidente della Francia Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore ... ilgiornale.it
Nuova bozza visionata dal Financial Times: auto elettriche assemblate nell’Ue con il 70% componenti europei per accedere agli aiuti facebook
Secondo il Financial Times, la Cina punta sull’Artico per accorciare le rotte verso l’Europa, rafforzare la presenza strategica e consolidare la sua influenza geopolitica. L'articolo di @marcoorioles x.com