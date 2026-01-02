Bce l’analisi del Financial Times sui compensi di Lagarde

Il Financial Times ha analizzato i compensi di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, evidenziando come il suo reddito complessivo sia superiore a quanto comunicato ufficialmente. La ricerca mette in luce discrepanze tra le dichiarazioni pubbliche e le cifre effettive percepite, sollevando interrogativi sulla trasparenza dei compensi dei vertici delle istituzioni finanziarie europee.

Christine Lagarde percepisce un compenso complessivo significativamente più alto rispetto a quanto ufficialmente dichiarato. Almeno secondo il Financial Times, che in un'analisi ha riscontrato come nel 2024 il totale dei suoi guadagni ha raggiunto circa 726 mila euro, oltre il 50 per cento in più rispetto allo stipendio "base" di 466 mila euro riportato nel rapporto annuale della Bce. Questo livello di retribuzione posiziona Lagarde quasi quattro volte al di sopra del presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, il cui salario è fissato dalla legge a 203.000 dollari (172.720 euro).

