Tragedia a Corleone | donna di 78 anni uccide la figlia disabile e si suicida

Un dramma familiare ha scosso il comune palermitano: una donna di 78 anni ha strangolato la figlia di 47 anni, affetta da disabilità, per poi togliersi la vita impiccandosi sul terrazzo della loro abitazione. Nella lettera lasciata, la 78enne ha scritto: “Scusatemi, ma non ce la faccio più. Chiedo perdono a tutti”, spiegando così il tragico gesto. Secondo chi conosceva la famiglia, la donna non avrebbe retto al peso di gestire la figlia, soprattutto dopo la morte del marito, avvenuta otto mesi fa. L’uomo, ex infermiere all’ospedale dei Bianchi, era molto stimato in paese. Il dramma è emerso quando la donna non ha risposto alle chiamate dei familiari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia a Corleone: donna di 78 anni uccide la figlia disabile e si suicida

La tragedia di Corleone, una madre anziana di 78 anni che strangola la figlia autistica di 47 anni e poi si toglie la vita, è una ferita che ci obbliga a guardarci dentro. Non è un episodio isolato: è il grido di tanti genitori che vivono nella paura del "dopo di noi".

Tragedia di Corleone, l'appello di ParlAutismo: ascoltate la nostra voce

