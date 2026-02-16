Gabry Ponte si esibirà alla Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026

Gabry Ponte si esibirà alla Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina perché la manifestazione si avvicina alla fine e gli organizzatori vogliono sorprendere il pubblico con un DJ famoso. La sua performance si terrà nello stadio di Cortina, dove anche gli spettatori presenti potranno ballare al ritmo della sua musica. La partecipazione di Ponte arriva dopo le esibizioni di artisti come Laura Pausini, Andrea Bocelli, Mariah Carey e Ghali durante l’apertura, che hanno riempito di musica e colori la cerimonia.

Durante la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina il mondo intero ha ammirato le performance di Laura Pausini, Andrea Bocelli, Mariah Carey e Ghali. Nel corso della Cerimonia di chiusura, invece, a esibirsi sarà Gabry Ponte. Il comitato organizzativo ha scelto il DJ, originario di Torino, per chiudere questa edizione delle competizioni sportive, con un evento che si svolgerà il 22 febbraio all' Arena di Verona. La musica di Ponte ben si adatta al tema della cerimonia, Beauty in Action, che vuole mescolare il concetto della bellezza con quello della dinamicità. L'evento, in collaborazione con Filmmaster, segnerà il passaggio di testimone tra l'Italia e la prossima edizione dei Giochi, che torneranno a Los Angeles tra due anni.