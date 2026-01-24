Scoprire l’aurora boreale nella Lapponia svedese rappresenta un’esperienza unica, ideale durante i mesi invernali. Il 2026 si configura come un momento particolarmente favorevole per osservare questo fenomeno naturale, grazie a condizioni astronomiche e climatiche favorevoli. Per vivere un’emozione autentica, è consigliabile allontanarsi dalle fonti di inquinamento luminoso e scegliere un’area tranquilla, per godere pienamente dello spettacolo delle luci del Nord.

Questo articolo sull'aurora boreale è pubblicato sul numero 5-6 di Vanity Fair in edicola fino al 3 febbraio 2026. Una coda di volpe che corre nel buio, secondo alcune leggende finlandesi. Le anime di chi ha camminato sulla Terra che ora camminano nel cielo, secondo i Sami, la popolazione nativa della Lapponia. Le particelle energetiche del Sole che riescono a penetrare nel campo magnetico terrestre, più sottile ai poli, per la scienza. Qualsiasi sia la storia che scegliamo, questo è l’anno perfetto per vedere le luci del Nord: nel 2026 l’attività solare arriva al suo periodo di massima attività, cosa che succede ogni undici anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Inseguendo l’aurora boreale nella Lapponia svedese: perché il 2026 è l’anno giusto per danzare con le luci del Nord

