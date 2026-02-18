Noa Lang ha fatto notizia, perché la Gazzetta dello Sport gli assegna un voto di 8, mentre Tuttosport scrive che Conte lo rimpiangerà. La sua esplosione di talento ha attirato l’attenzione di molti giornali italiani, che ora dedicano più spazio alle sue prestazioni, anche grazie alle sue azioni sul campo, come il gol decisivo contro l’Inter.

Noa Lang scatenato. E la scarsa attenzione dei giornali italiani ai tempi del Napoli si è trasformata in un’apoteosi di consensi.. E allora spazio alle gratificazioni, agli omaggi. Alla giornata super dell’attaccante olandese che ha segnato una doppietta alla Juve di Spalletti. La Gazzetta dello Sport gli ha dato 8 nella partita contro il Galatasaray, sottolineando come “Quando vede la Juve si scatena. L’ex Napoli è tenace nel duello con Bremer (1-0 turco) e nella ripresa prende il volo e fa doppietta”. La redazione descrive anche il momento finale con un tocco di ironia: “Si inserisce Lang che rifinisce la doppietta da dedicare a Conte (30?)”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang superstar sui giornali italiani, la Gazzetta gli dà 8. Tuttosport: “Conte lo rimpiangerà”

Leggi anche: Conte pensa a Politano, Neres e Lang insieme in campo contro la Roma (Gazzetta)

Lang, quell’assist può cambiargli la stagione. Conte gli dà fiduciaLang è stato scelto come titolare nella partita di questa sera contro il Parma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.