Conte pensa a Politano Neres e Lang insieme in campo contro la Roma Gazzetta

Roma contro Napoli domani sera all’Olimpico. La Gazzetta prova a dare anticipo delle possibili scelte di Conte, che potrebbe addirittura optare per l’inserimento di tutti gli attaccanti (eccezion fatta per Lucca) per sorprendere gli avversari. Conte pensa a Politano, Lang e Neres insieme contro Gasperini (Gazzetta). Ne scrive così la Rosea: “La scorsa stagione, Gian Piero Gasperini al Maradona mise a nudo con la sua Atalanta tutti i difetti di un Napoli comunque al primo posto. Partita fatta di duelli a tutto campo, di uno contro uno, molto fisici e muscolari. E di ripartenze letali. Gasp imbrigliò Conte e lo espose alla prima sconfitta davanti ai suoi nuovi tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte pensa a Politano, Neres e Lang insieme in campo contro la Roma (Gazzetta)

Contenuti che potrebbero interessarti

Conte la pensa diversamente rispetto a Schlein e… - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli, verso la Roma #Lukaku non torna. #Gilmour in dubbio La società valuta l’operazione per lo scozzese. #Conte pensa allo stesso tridente offensivo del match contro l’ #Inter. #Spinazzola ora è ok ? @evatambara #ASRoma Vai su X

Conte pensa alla Roma: Politano insidia Neres e Lang - Conte pensa alla Roma: Politano insidia Neres e Lang Il Napoli è tornato subito al lavoro. Secondo forzazzurri.net

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Conte ci pensa: Politano insidia Lang e Neres” - Il pezzo di Giordano sulla Gazzetta dello Sport fotografa un reparto offensivo rinato: Lang e Neres hanno indirizzato la gara con l’Atalanta, lavorando molto anche in copertura. Come scrive napolipiu.com

KISS KISS - Napoli, Conte potrebbe puntare sul tridente Neres-Lang-Politano contro la Roma - Se Hojlund dovesse dare altri segnali di affaticamento, potrebbe rimanere in panchina - Segnala napolimagazine.com