Lang quell’assist può cambiargli la stagione Conte gli dà fiducia

Lang è stato scelto come titolare nella partita di questa sera contro il Parma. La sua determinazione e il suo recupero decisivo domenica a San Siro dimostrano la fiducia di Conte in lui. Un'occasione importante per confermare il proprio ruolo e contribuire alla squadra con attenzione e dedizione.

Lang giocherà titolare questa sera contro il Parma. È stato lui domenica sera a San Siro a crederci e a recuperare quel pallone destinato a uscire, invece l’olandese ha anticipato Barella e al volo è stato abile a servire all’indietro per McTominay che di prima ha depositato in porta il gol del 2-2. Conte quindi ha deciso di dare fiducia all’olandese che stasera (ore 18.30) sarà titolare in Napoli-Parma. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: A San Siro, però, Lang ha ser­vito un grande assist innan­zi­tutto a se stesso: con il mer­cato aperto e una situa­zione ancora inde­fi­nita per le dif­fi­coltà d’inse­ri­mento incon­trate finora, potrebbe rap­pre­sen­tare una chiave. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

