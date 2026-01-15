Sextortion | il ricatto sessuale che colpisce soprattutto gli uomini come riconoscerlo in tempo ed evitarlo

La sextortion è una forma di estorsione digitale che colpisce principalmente gli uomini, minacciandoli di divulgare immagini o video intimi se non soddisfano richieste di denaro o favori. Riconoscerla in tempo è fondamentale per proteggersi e prevenire conseguenze gravi. In questo articolo, analizziamo come individuare i segnali e adottare le misure corrette per evitare di cadere vittima di questo fenomeno.

Non è mai colpa tua. Quattro parole che racchiudono l'essenza di un fenomeno sempre più pervasivo e dolorosamente silenzioso: la sextortion, quella forma di estorsione digitale in cui la vittima viene minacciata di vedere diffuso materiale intimo, reale o artificialmente creato, se non fornisce ulteriori contenuti, prestazioni sessuali o denaro. Chi sono le vittime? Contrariamente all'immaginario collettivo che associa la violenza digitale prevalentemente alle donne, nella sextortion online la maggioranza delle vittime è costituita da uomini, con una percentuale che raggiunge l'80% dei casi. Le persone colpite hanno età comprese tra i 18 e i 75 anni, provengono da contesti sociali, culturali e geografici estremamente diversi, includendo italiani e stranieri, persone con differenti orientamenti sessuali e situazioni relazionali.

